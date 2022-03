Guerra in Ucraina, alla Metro di Ventimiglia l’olio a base di semi è razionato

Ventimiglia. «Gentile cliente, ti informiamo che per gli olii a base di semi (olio di girasole, olio di semi vari, olio per friggere e olio di palma) potrebbero verificarsi temporanee indisponibilità di prodotto a seguito dei recenti eventi che coinvolgono Ucraina e Russia». La guerra scatenata da Putin ha ripercussioni anche a Ventimiglia: nel punto di vendita all’ingrosso “Metro” di Bevera, infatti, i clienti sono avvisati da un cartello della possibile mancanza di prodotti per il fritto.

