Imperia, il Comitato Valprino: «Avviati lavori di rifacimento del piazzale Lupi, la zona è vincolata paesaggisticamente»

Imperia. «A seguito di intercorsa comunicazione con l’assessore Gagliano abbiamo appena appreso che presso il piazzale Lupi in corso Allende sono state avviati lavori di rifacimento del piazzale con scarico di materiali, mezzi tecnici e asfaltatura. A nostro giudizio la zona è vincolata paesaggisticamente e necessità di progettualità particolare, si tratta infatti di terreni entro i 300 metri dalla sponda del torrente. Dalle informazioni in nostro possesso è necessario espletare anche pratica paesaggistica anche solo per realizzare una pavimentazione. Il cantiere che è stato visionato dall’assessore Gagliano e vigili urbani non ci risulta essere autorizzato o quanto meno non è stato esposto alcun cartello riportante autorizzazioni o comunicazioni paesaggistiche» – fa sapere il Comitato Valprino.

