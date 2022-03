Sanremo. La scuola di danza Dance in Motion di Sanremo, diretta da Simona Tovoli e Chiara Napoli da oltre 10 anni porta la città sul podio dei concorsi internazionale di danza. Domenica 6 marzo a Livorno presso il teatro Goldoni si è svolto il concorso “Livorno in danza 2022” e le insegnanti sono orgogliose dei loro danzatori, sempre pronti a mettersi in gioco e a condividere la Danza a 360 gradi.

