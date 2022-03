Spotornese, Colombino e Carminati caricano l’ambiente: “Dedichiamo i nostri gol ai tifosi, non abbiamo mai smesso di crederci”

Savona. Domenica pomeriggio allo stadio Felice Levratto di Zinola è andata in scena Priamar-Spotornese, supersfida della quattordicesima giornata del Girone B del campionato di Seconda Categoria. Alla fine è stato 2-1 per gli ospiti, un epilogo concretizzatosi grazie alla rete di Diego Carminati, miglior marcatore stagionale dei biancocelesti (a pari merito con il compagno Carlo Pellizzari) e match winner di una gara che ha mandato in estasi i supporter della formazione guidata da mister Calcagno.

