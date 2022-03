La consigliera comunale Brusoni lancia un corso gratuito di autodifesa per donne ispirato al Krav Maga

Genova. Si chiama “Contro la violenza, insieme” ed è il nuovo corso gratuito di autodifesa tutto al femminile per lanciare un messaggio fondamentale contro la violenza sulle donne. L’ iniziativa, che avrà luogo il 12 marzo nella palestra Hawsong in Salita Superiore del Noce, sarà solo il primo di tanti incontri che coinvolgeranno la città, per dire no alla violenza e per prendere sempre più autoconsapevolezza.

