Genova. La pandemia ha evidenziato come i quadri siano degli sperimentatori che imparano sul campo a gestire e che consolidano le loro competenze nel tempo, che non si tirano indietro davanti alle responsabilità e, se e quando sollecitati, possono costituire una risorsa chiave per la valorizzazione degli assetti organizzativi di un’azienda.

