Ucraina, a Genova attesi fino a 7mila profughi: “Ma siamo in grado di gestirli senza drammi”

Genova. “Le prospettive sono di 6-7mila persone da accogliere a Genova nelle prossime settimane e grosso modo 20-30mila in tutta la Liguria. Questa è la stima del ministero e, se la situazione rimarrà questa, c’è la ragionevole certezza che riusciremo a far fronte all’emergenza”. A riportare le ultime previsioni numeriche sull’arrivo di profughi dall’Ucraina è Mario Baroni, consigliere comunale delegato alle Politiche sociali, che in questi giorni mantiene stretti contatti con la Prefettura, la Protezione civile e le realtà del terzo settore che presto avranno un ruolo determinante per assistere i rifugiati da ogni punto di vista.

