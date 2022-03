Alassio, avviate nuove convenzioni per percorsi formativi e lavorativi per l’inclusione

Alassio. ​”Occuparsi di servizi sociali non significa occuparsi solo di assistenza alle persone, ma anche e soprattutto avere attenzione ai bisogni di alcuni cittadini più in difficoltà nell’ambito della propria realizzazione personale, raggiungibile attraverso un’attività esperienziale di tipo lavorativo. Ecco quindi la volontà da parte dell’Amministrazione Melgrati Ter di creare delle collaborazioni con Ditte e Cooperative del territorio che possano offrire un supporto a persone residenti seguite dai servizi dell’ASL quali il Centro di Salute Mentale, il Servizio Disabili ‘deputati alla presa in carico’”. Franca Giannotta, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio, spiega così lo spirito che ha portato alla sottoscrizione di nuove convenzioni, mirate a promuovere l’inclusione dei soggetti coinvolti.

