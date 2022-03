Il bollettino completo dei cantieri stradali e delle modifiche alla viabilità a Genova

Genova. In Lungomare Canepa, via Pietro Chiesa e via Fiamme Gialle, fino alla mezzanotte del 22 marzo, per lavori a cura di Ireti di collegamento sottoservizi propedeutici alla riqualificazione del Nodo di San Benigno, sono istituiti il limite massimo di velocità di 30 km/h, il divieto di sorpasso ed il divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati nei tratti: lungomare Giuseppe Canepa, tratto compreso tra il “ponte elicoidale” e lo stipite ponente del civico 3; via Pietro Chiesa, tratto compreso tra via Scarsellini e lungomare Canepa; via Fiamme Gialle, tratto compreso tra via Chiesa e lungomare Canepa. Per i veicoli che, percorrendo via Fiamme Gialle, giungono all’intersezione con lungomare Canepa è istituito l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza ed è confermato l’obbligo si svoltare verso destra.

