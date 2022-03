Il consigliere Bozzano: “Savona ‘rinnovi’ il gemellaggio con Mariupol. Sconcertato dal silenzio della giunta”

Savona. “Il gemellaggio tra città è una cosa seria, è un atto ufficiale sottoscritto da entrambi gli enti locali interessati. Le due comunità gemellate, sotto la guida delle diverse amministrazioni che si susseguono negli anni, dando vita a progetti culturali, commerciali e sociali, sviluppano una reciproca comprensione tra somiglianze e differenze. Una collaborazione che se in tempo di pace è da mantenere viva come legame importante tra comunità, davanti agli orrori della guerra va rinnovata come dovere morale, con azioni non solo simboliche ma soprattutto concrete. Sono perciò rimasto sconcertato dal silenzio dell’attuale amministrazione di Savona, che ad oggi non ha parlato di aver avuto contatti con Mariupol, città ucraina gemellata con il nostro capoluogo di Provincia dagli anni Settanta, in questi giorni tragicamente sotto i riflettori per l’osceno attacco russo a danno di un ospedale pediatrico”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Cambiamo Alessandro Bozzano.

