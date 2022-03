Ucraina, Toti: «In Liguria aprono gli infopoint per i profughi»

Genova. «È attiva da questo pomeriggio la struttura di prima assistenza Santa Dorotea in via Liri a Genova, con una capacità di 75 posti. La struttura di prima assistenza La Riviera a Savona sarà operativa da lunedì pomeriggio, con 100 posti a disposizione. Nel mentre resta operativo il centro da 100 posti dedicato alle persone positive al Covid-19, anche per chi dovesse averne bisogno provenendo dall’Ucraina, di viale Cembrano a Genova». Così dice il presidente di Regione Liguria e commissario gestione emergenza Ucraina Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone dopo la riunione che si è svolta oggi per il piano di accoglienza ai profughi definito da Regione Liguria e Alisa in stretta collaborazione con le aziende sanitarie, il Comune di Genova e Anci.

... » Leggi tutto