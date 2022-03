Cross country, Jordan Sarrou si conferma il re ad Albenga

Albenga. Prima giornata all’insegna del grande spettacolo a Campochiesa, per la Coppa Città di Albenga valida quale seconda tappa dell’Italia Bike Cup. Ordini di arrivo decisamente internazionali, all’altezza di una tappa di Coppa del Mondo per un evento che si è confermato un riferimento assoluto per la mountain bike italiana e non solo. Il percorso di 4,3 km si è confermato selettivo non tanto dal punto di vista altimetrico, quanto tecnicamente, con le capacità di guida che hanno fatto la differenza.

... » Leggi tutto