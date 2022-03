Expo Dubai, Liguria International soddisfatta di aver presentato le nostre eccellenze legate alla nautica

Dubai. «Sono particolarmente soddisfatto dell’esito della missione, per aver permesso a Regione Liguria e al territorio che rappresenta di presentarsi al meglio in un contesto internazionale e prestigioso come quello di un Expo universale, puntando su un’eccellenza mondiale come la nautica che rappresenta un settore strategico e trainante per il nostro territorio. Nautica che non significa solo barche ma che più complessivamente la nostra blue economy, fatta di imprese, logistica, portualità, design, bellezza, alta formazione. Ma l’Expo non è il nostro punto di arrivo ma di partenza: questa è stata l’occasione per presentarci al mondo arabo, per incontrare fondi e investitori emiratini, gettando le basi di future collaborazioni per l’internazionalizzazione del nostro sistema economico-produttivo». Così Ivan Pitto, presidente di Liguria International, la società in house di Regione Liguria che ha organizzato la missione istituzionale all’Expo 2020 di Dubai, in occasione delle giornate di protagonismo della Liguria e in concomitanza con il Dubai International Boat Show.

