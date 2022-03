Ospedali, il segretario Pasa (Cgil): “A Toti un messaggio forte e chiaro di cambiare il piano sanitario”

Ponente. “Un intero territorio ha gridato forte e chiaro alla Regione Liguria di cambiare l’attuale modello socio sanitario perché non risponde alle necessità dei cittadini e del territorio. Tutti insieme, sindaci, associazioni, sindacato confederale , comitati, cittadini , oltre 6 mila persone per chiedere più sanità pubblica, più investimenti, più personale e il ripristino delle attività e dei sevizi fondamentali per i cittadini”. Nel day after alla marcia per l’ospedale di Albenga, e in vista della prossima manifestazione a Cairo per il 9 aprile, la Cgil savonese torna sulla difesa e il potenziamento della sanità pubblica e per un buon utilizzo delle risorse del PNRR.

