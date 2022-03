Rettore Delfino ricorda Gianni Giuliano e rilancia i progetti avviati insieme per Sanremo e Imperia

Dubai. «Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del presidente della società per la promozione dell’Università d’Imperia Gianni Giuliano con cui, in questi ultimi anni, abbiamo lavorato insieme per lo sviluppo del polo del Ponente». A ricordare la figura dell’ex presidente della Provincia, improvvisamente scomparso ieri sera, è stato il magnifico rettore dell’Università di Genova Federico Delfino, intervenuto oggi ad Expo Dubai per rilanciare i progetti di Unige rivolti agli studenti che frequentano i corsi internazionali offerti a Genova (ben 17 in tutto) e quelli locali, incentrati nei poli distaccati di Spezia, Savona e Imperia.

