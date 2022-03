Sampdoria, Giampaolo non rimprovera i suoi: “Partita seria”, ma il centrocampo fatica

Genova. Non era certo questa la partita più semplice per il rilancio, ma per come sono andate le cose la Sampdoria forse deve fare un piccolo esame di coscienza: fare tre regali come l’autorete di Yoshida, il fallo da rigore su Kean e sbagliare a sua volta il calcio di rigore, affosserebbe anche la compagine più solida contro una squadra come la Juventus che ha sfruttato al 100% le poche sortite in area di rigore.

