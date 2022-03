Toti: «dal 9 gennaio ricoveri scesi del 70%. Liguria in zona bianca»

Genova. «Oggi è arrivata la comunicazione del Ministero della Salute che colloca ufficialmente la Liguria in zona bianca a partire da lunedì. Anche se in settimana è stato evidenziato un leggero incremento dell’incidenza, il dato del nuovi ricoveri è quello dobbiamo prendere come punto di riferimento per comprendere il reale andamento del Covid nella nostra regione.

In Liguria gli ospedalizzati, in media intensità e in terapia intensiva, dal 25 gennaio sono scesi del 69% e del 70% dal 9 gennaio e questo è sicuramente il parametro più significativo. Dati che portano la Liguria a tornare in zona bianca. Le zone in realtà hanno ormai un puro significato esplicativo ma ci aiutano a comprendere la reale circolazione del virus e in questo caso possiamo dire di aver superato il picco della quarta ondata». Così il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito all’andamento del Covid in Liguria.

... » Leggi tutto