Albissole, mister Gasparlin festeggia la promozione: “Non riesco a crederci, grazie a tutti per aver resto la nostra calvacata un sogno”

Albissola Marina/Albisola Superiore. Oggi pomeriggio è stata decretata la vincitrice del Girone C del campionato di Seconda Categoria. L’affermazione dell’Albissole contro la Rocchettese infatti, complice il pareggio del Dego sul campo del Cengio, ha aritmeticamente proiettato i biancazzurri in paradiso, una metafora ovviamente riferita alla matematica promozione in Prima Categoria.

