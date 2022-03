Genoa, la partita di Bergamo mostra che ormai il gioco di Blessin è nel dna di tutti i giocatori

Bergamo. La prova è stata di grande livello, contro un’Atalanta che, nonostante assenze e stanchezza, è sempre un avversario che può far male in qualsiasi momento. Il Genoa, con una difesa del genere, così compatta, grazie anche al fatto che la squadra gioca cortissima ormai per gran parte della partita, riesce a sopperire in modo sorprendente a tutte le assenze: questa volta mancava Hefti dietro e Frendrup, all’esordio, è stato all’altezza della situazione. Lo è stato in una partita difficilissima e ha persino avuto tra i piedi l’occasione dello 0-1. Il significato è piuttosto semplice: il gioco di Blessin è ormai diventato un tale automatismo per tutti gli elementi rossoblù, che non importa chi scende in campo, perché è sicuro che darà il massimo e lo farà con l’aiuto di tutti i compagni.

