Peste suina, tutto quello che c’è da sapere: intervista ad Alessandro Piana

Liguria. Si è parlato e dibattuto molto nelle ultime settimane dell’epidemia di peste suina che ha colpito i cinghiali del nostro territorio e sta minacciando gli allevamenti che rischiano di avere danni ingenti.

Ad alcune settimane dall’inizio di questa emergenza affrontiamo questa tematica in un’intervista a tutto tondo con Alessandro Piana, vicepresidente della regione Liguria, che ci ha spiegato non solo l’origine della malattia ma anche le decisioni che sono state prese per gestirla e limitare i danni al settore economico di riferimento.

... » Leggi tutto