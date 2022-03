Prezzi benzina e gas, ministro Cingolani: “Colossale truffa, non esiste una ragione per gli aumenti”

Liguria. “Stiamo assistendo ad un aumento del prezzo dei carburanti ingiustificato, non esiste motivazione tecnica di questi rialzi. La crescita non è correlata alla realtà dei fatti, è una spirale speculativa, su cui guadagnano in pochi”, in sostanza, “una colossale truffa a spese delle imprese e dei cittadini”. A dirlo il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani intervenendo durante una trasmissione di SkyTg24 in merito ai rialzi dei prezzi delle materie prime, soprattutto in per quanto riguarda il settore energetico.

