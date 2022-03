Tpl Linea, sindacati: “Ennesimo slittamento dell’approvazione dei patti parasociali. Basta aspettare”

Savona. “La Fit Cisl non intende accettare che si possa protrarre ancora la firma dei patti parasociali, a fronte della volontà chiara di tutte le rappresentanze politiche e sindacali del territorio volte a tutelare Tpl Linea. Il presidente Angelo Oliveri deve prendere atto della volontà politica espressa attuando tutti gli adempimenti del caso e rappresentare di fatto una svolta decisiva per il trasporto pubblico creando le basi per dare stabilità e prospettiva futura alla’ azienda savonese”.

