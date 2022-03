Ucraina, in Liguria fino ad oggi oltre mille profughi: in arrivo nelle prossime ore un altro centinaio di persone

Liguria. “Sono circa 100 gli ucraini che nelle prossime ore arriveranno in Liguria a bordo di due pullman e domani pomeriggio saranno sottoposti a screening al Palasalute di Imperia. Sono 63 i profughi presi in carico oggi nell’Asl3 genovese mentre altri 39 sono stati assistiti a Villa Bombrini. In Asl4 sono stati presi in carico 30 profughi, 13 nell’Asl spezzina”. Sono questi i numeri offerti dal governatore ligure Giovanni Toti in merito all’arrivo degli ucraini in Liguria in queste ore.

