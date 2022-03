Genova. Si è svolto questa mattina il primo appuntamento dei workshop “Jeans Made in Genova” organizzati da Cna Federmoda. L’incontro formativo è stato realizzato all’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Duchessa di Galliera con una classe in presenza ed oltre cento studenti collegati in streaming.

... » Leggi tutto