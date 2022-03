Pontedassio. Domenica 13 marzo, con inizio alle 9, alla bocciofila di Pontedassio si è svolta la 1^ gara di selezione a coppie valida per la partecipazione al Campionato Italiano di categoria C e D. Considerevole il numero di 29 formazioni in rappresentanza di molte società della provincia di Imperia.

