Imperia. Non basta una buona prestazione della Rari Nantes Imperia per fermare la corsa della capolista Rari Nantes Bologna, dimostratasi più forte e completa. Alla ‘Cascione’ la partita, valida per la nona giornata di serie A2 girone Nord, termina 11-7 a favore delle emiliane (stesso passivo del k.o. di Rapallo).

... » Leggi tutto