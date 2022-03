Appalto pubblico servizi di pulizia della Agenzia delle Entrate: confermato sciopero nazionale il 18 marzo

Roma. Negli uffici dell’Agenzia delle Entrate di molte Regioni italiane si continuano a tagliare gli orari degli addetti alle pulizie, come diretta conseguenza di un recente cambio appalto. Neppure di fronte alla proclamazione dello sciopero degli addetti, programmato per il 18 marzo, le aziende titolari dell’appalto Formula Servizi e Savet hanno fatto marcia indietro e hanno proseguito nella loro politica di taglio dei costi di gestione, tutto scaricato sulle spalle di centinaia di lavoratrici e lavoratori che si sono visti decurtare ore e stipendio anche del 35%.

A farne le spese sono gli addetti incaricati delle pulizie degli uffici di Piemonte e Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Toscana, Liguria e Umbria che corrispondono ai lotti 1-4-5 dell’appalto pubblico, nonostante le esigenze di servizio non siano diminuite.

