Arma di Taggia, presunti maltrattamenti nella Rsa: tra le violenze, anche la carenza di cibo

Arma di Taggia. Un euro e cinquanta centesimi. Era questo, secondo quanto emerso dalle indagini della Guardia di Finanza di Imperia, il budget giornaliero per ciascun ospite della Rsa Le Palme di Arma di Taggia. Un euro e cinquanta centesimi dovevano bastare per dare agli anziani colazione, pranzo, merenda e cena. E spesso, come dimostrano i filmati delle telecamere installate dalle Fiamme Gialle, il già poco cibo a disposizione veniva gettato dagli operatori socio sanitari nei wc o nei lavandini della casa di riposo di via Nazario Sauro, invece che essere distribuito agli anziani.

... » Leggi tutto