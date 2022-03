Aurelia bis a Savona e svincolo per l’ospedale: “Confronto su riapertura cantiere e piano esecutivo”

Savona. E’ stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno 569 presentato dal consigliere regionale Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) e sottoscritto dai colleghi del gruppo, che impegna la giunta a farsi parte attiva, presso il concessionario di A10, Anas e il Ministero, per conoscere i tempi di realizzazione dell’Aurelia bis e per sostenere le modifiche progettuali proposte, compreso uno svincolo per l’accesso all’area Valloria e all’ospedale San Paolo di Savona, dedicato ai mezzi di soccorso.

... » Leggi tutto