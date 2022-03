Bollette, Uecoop Liguria: «Bene Bankitalia su aiuti a famiglie e imprese»

Genova. «Bene l’appello di Bankitalia con quasi 1 impresa su 5 (18%) che attende aiuti per il caro bollette, per fare fronte all’esplosione dei costi, fra carburanti elettricità e riscaldamento». E’ quanto afferma l’Unione europea delle cooperative (Uecoop) in riferimento all’audizione alla Camera del capo del servizio Struttura economica della Banca d’Italia che ha sottolineato come «nella prospettiva di difficoltà prolungate sul fronte degli approvvigionamenti i sostegni dovrebbero diventare più mirati ed essere rivolti principalmente alle famiglie in condizioni di vulnerabilità e alle imprese la cui competitività può essere compromessa dall’aumento del costo dell’energia».

