Spese pazze in Regione, Rixi e gli altri ex consiglieri assolti in via definitiva in Cassazione

Genova. La Cassazione ha assolto in via definitiva gli ex consiglieri regionali liguri coinvolti nel processo delle cosiddette spese pazze relative ai i bilanci degli anni tra il 2010 e il 2012. Inammissibile il ricorso della Procura e confermata dunque l’assoluzione in appello per Edoardo Rixi, ex capogruppo in consiglio regionale e attuale deputato e coordinatore regionale della lega, e tutti gli altri imputati che erano stati condannati in primo grado.

