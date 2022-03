Agenzia dei rifiuti, la lista Toti replica alle accuse di spreco di denaro pubblico da parte del Pd

Genova. “Ogni volta che la minoranza in Consiglio regionale se ne esce con qualche dichiarazione strampalata, verrebbe da dire che ‘un bel tacer non fu mai scritto’, ma poi quando si realizza che le esternazioni sono semplicemente volte a cercare di raccogliere un po’ di consensi elettorali, allora è più facile comprendere che è meglio rispondere per mettere ogni cosa al suo posto e ribadire ancora una volta che le cose non sono come vengono raccontate”, scrive in una nota il gruppo consiliare in Regione Liguria della Lista Toti.

... » Leggi tutto