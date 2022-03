Chiusura totale: al Palazzo della Borsa inaugura la mostra che ritrae Genova in lockdown

Genova. Inaugura domani alle 17,30, nel Palazzo della Borsa, la mostra fotografica di Massimo Cebrelli “Chiusura totale“, un racconto per immagini delle lunghe giornate di marzo 2020 in cui Genova, come tutte le città italiane, ha visto il divieto di tutti gli spostamenti non strettamente necessari e la chiusura delle attività economiche non essenziali. L’obiettivo del fotografo genovese ha immortalato prima il vuoto improvviso di strade, piazze e molti angoli del centro cittadino e poi, tornando a percorrere gli stessi itinerari nei mesi successivi, ha visto quello stesso vuoto riempirsi lentamente e tornare gradualmente alla vita.

