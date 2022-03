Dio, il diavolo e i dettagli

“Oh figlia degli dei, l’abisso ha dei terrori e dei fremiti/che il cielo non conosce/ma non comprende il cielo/chi non ha attraversato la terra e l’inferno “ è quanto nei Misteri Eleusini il dio Eros sussurra alla giovane Persefone. Non può sfuggire l’assonanza con alcuni interrogativi di Agostino nelle sue Confessioni, ma non allarghiamo eccessivamente la nostra riflessione e torniamo alla radice del mito greco, alla dea giovinetta immortale, Persefone, ingenua e fragile ma capace di affascinare il torbido Hades, dio degli inferi, e di dare inizio e compimento al meraviglioso “mito dell’eterno ritorno dell’uguale” che attenderà per più di due millenni il suo sacerdote per esplicitarsi finalmente nelle visionarie filosofie di Nietzsche. La dea Persefone, di fatto espressione della matura mitologia greca, aveva un’antesignana, in Tracia. Il suo nome era Armonia, ma tale termine va collocato nella cultura che lo aveva prodotto, non nella nostra. Per noi Armonia significa soprattutto assenza di conflitti, nella cultura arcaica l’armonia non si riconosceva tanto nei rapporti esteriori, la buona educazione, le convenzioni, “Il conformismo è la scimmia dell’armonia” affermava Emerson, ma come una realtà interiore, come l’acquisizione della proprie verità ctonie, il proprio mondo profondo, quello che Freud ribattezzerà “inconscio”, l’enorme parte di noi che ci rimane oscura e ci determina. Non è un caso che l’Armonia Tracia sia strettamente connessa con i riti di passaggio e con gli elementi peculiari che lo definiscono. Analizzando il mito, infatti, sarà facile riconoscere il suo aspetto triforme: separazione – transizione – reintegrazione, anche se nelle diverse forme di discesa – ricerca – ascesa; le stesse che la natura ci mostra nel seme nella sua negazione di sé quando immerso nella terra, nella sua affermazione di sé nel germoglio, nella sua espressione di sé nella crescita. La moderna scuola antropologica, sottolineo e ribadisco, riconosce i momenti del rito ancora in tre momenti: la separazione del soggetto che viene isolato dal contesto sociale – la fase dell’attraversamento della foresta, della prova, dell’incontrare se stesso nella paura e nel coraggio – la conclusione nella riammissione nella tribù dopo aver acquisito un nuovo e più consapevole status.

