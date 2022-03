Il Pd contro la nuova agenzia regionale dei rifiuti: “Costerà ai cittadini 3 milioni in aumenti Tari”

Genova. “Un carrozzone che costerà ai cittadini 3 milioni di euro all’anno finanziati con aumenti della Tari senza migliorare il servizio. Per noi questa legge va ritirata e completamente riscritta”. Così il Partito Democratico ligure attacca il provvedimento della giunta Toti che istituirebbe la nuova agenzia regionale per i rifiuti (Arlir) allo scopo di centralizzare la gestione sostituendo Comuni, Province e Città metropolitana di Genova in tutte le attività di pianificazione.

