La valle Stura si svuota: i docenti chiedono trasferimento e le famiglie si trasferiscono

Genova. Affrontare ore di viaggio senza nessuna possibilità di programmazione, rischiare la vita facendo gincane tra scambi di carreggiate e cantieri e un costo del carburante in continuo aumento. Queste sono le cause principali che stanno impattando in maniera determinante su chi vive e lavora nei comuni della valle Stura, da almeno tre anni alle prese con un ‘isolamento logistico’ senza precedenti che nessuno sa per quanto ancora potrà durare.

... » Leggi tutto