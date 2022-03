Promossa la navetta elettrica gratuita in centro storico: servizio in appalto per due anni

Genova. A più di un anno dall’avvio della sperimentazione il Comune di Genova conferma la navetta elettrica gratuita per il centro storico. Negli scorsi giorni, infatti, Amt ha emesso un bando di gara per affidare il servizio con le stesse modalità attuali per la durata di 20 mesi (fino al 31 dicembre 2023) eventualmente prorogabili. I termini per presentare le offerte scadono a mezzogiorno del 5 aprile.

