Vallecrosia, deviazioni stradali per posa pannelli Biblioteca Comunale

Vallecrosia. Nelle giornate del 17, 18 e 21 marzo 2022 per poter permettere i lavori di posa di pannelli prefabbricati per la costruzione della Biblioteca Comunale ,accanto alle scuole elementari, saranno effettuate delle deviazioni su Via Romana, Via San Rocco e Via Roma con chiusura di porzione della nuova rotonda, sia con segnaletica mobile che con segnaletica degli agenti e-o movieri.

Più precisamente verrà istituito l’obbligo di svolta a destra per tutti gli autoveicoli inferiori a 3,5 t provenienti da Via Roma direzione Monte-Mare su bretella di collegamento tra S.P. n 59 e Via O. Raimondo, eccetto quelli necessari all’espletamento dei lavori all’interno dell’area di cantiere, i mezzi di soccorso e gli autoveicoli superiori a 3,5 t.

