Albenga, liceo Giordano Bruno e polizia locale insieme per parlare di droghe e tossicodipendenza

Albenga. Sono partiti gli incontri tra i ragazzi delle classi seconde del liceo Giordano Bruno e la polizia locale di Albenga. Questa iniziativa si inserisce nell’ambito della convenzione stipulata tra il Comune di Albenga e il Liceo – convenzione firmata nella giornata di oggi dalla dottoressa Nerelli per il Comune e dalla dottoressa Barile per il Liceo – con la quale si sono gettate le basi per “una collaborazione sistematica e programmatica volta ad offrire ai ragazzi spunti di riflessione e sensibilizzarli sulle tematiche legate all’educazione civica e alla legalità”.

... » Leggi tutto