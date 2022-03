Appalto ristorazione al Casinò, Biancheri si impegna a salvaguardare i posti di lavoro

Sanremo. «Da parte mia ci sarà il massimo impegno per far si che i dipendenti della ristorazione del Casinò abbiamo le maggiori garanzie possibili». A dichiararlo, nel corso del consiglio comunale di questa sera, è stato il sindaco Alberto Biancheri, intervenuto all’esito della discussione aperta dalle opposizioni che hanno sollevato il caso legato al nuovo appalto ristorazione alla casa da gioco. Un appalto che di fatto va ad escludere la gestione diretta dei ristoranti Biribissi e Roof Garden, in favore di un servizio catering.

... » Leggi tutto