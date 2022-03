Aumenti in vista per presidenti e assessori municipali ma i “mini-consigli” si muovono in ordine sparso

Genova. Tra i nove presidenti di municipio genovesi c’è chi non dice che “non ne sapeva nulla” e chi già spera in un aumento cospicuo nella busta paga a fine mese. Sta di fatto che, in base all’ultima legge finanziaria e alle nuove norme introdotte sulle indennità degli amministratori pubblici locali, i presidenti dei “mini consigli” potranno ottenere una retribuzione legata alla loro funzione decisamente più alta che in passato.

