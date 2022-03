Campionato Under 19: pubblicato il regolamento per la fase finale

Genova. Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha definito il nuovo regolamento per la fase finale del campionato Nazionale Juniores Under 19 2021-2022. Alla conquista dello scudetto di categoria concorrono tutte le formazioni vincenti i rispettivi 12 gironi (ammesse direttamente agli ottavi di finale), la migliore classificata delle squadre della serie D in ciascun campionato regionale, più le vincenti dei play off di ciascun girone e le due società perdenti la seconda gara dei play-off con il miglior punteggio al termine della fase regolare del campionato. In caso di parità si terrà conto della migliore posizione nella classifica della Coppa Disciplina. Lo annunci la Lnd.

