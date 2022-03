Roma. Era stata nel 1999 la “cantante più famosa di Albania”, poi nel 2003 e 2007 aveva calcato il palco dell’Ariston a Sanremo in gara per il Festival della Canzone Italiana. Elsa Lila, 44enne originaria di Tirana, adesso è in carcere a Roma nella sezione femminile di Rebibbia per associazione a delinquere su disposizione dei magistrati della Direzione distrettuale antimafia

... » Leggi tutto