Energia, Coldiretti Liguria: «1,5 miliardi per agrisolare su 20mila tetti di serre e stalle»

Genova. «Il ministro delle politiche Stefano Patuanelli ha annunciato il bando, nell’ambito del PNRR, per l’accesso a 1,5 miliardi di finanziamenti per l’installazione di pannelli fotovoltaici su circa 20mila tetti di stalle, serre e cascine, senza il consumo di suolo agricolo. Una prima importante risposta alla mobilitazione Coldiretti, che da tempo si batte sul tema a sostegno delle campagne, nell’interesse degli agricoltori e dei consumatori. La misura consentirà l’installazione di pannelli fotovoltaici su una superficie complessiva pari a 4,3 milioni di mq per 0,43 GW sulle coperture delle serre, degli edifici agricoli e zootecnici senza consumare terreno fertile» – fa sapere Coldiretti.

... » Leggi tutto