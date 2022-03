Genova. È stata inaugurata oggi pomeriggio di fronte alla Casa dei Capitani Coraggiosi (via Redipuglia 75) la nuova pista artificiale (Pump-track) per moto e biciclette. Qui i pazienti dell’Istituto pediatrico Gaslini di Genova, ospiti di Abeo Liguria Onlus, potranno seguire dei corsi per imparare ad andare in bicicletta e sulle mini moto.

