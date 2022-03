Sentenza Baia Verde, l’ex giunta Crespi commenta: «Sancito il nostro corretto operato»

Ospedaletti. «Le sentenze non si discutono, si rispettano. Prendiamo atto con soddisfazione delle decisioni del tribunale di Genova, che di fatto sanciscono il corretto comportamento dell’amministrazione Crespi». E’ questo il commento lapidario e unitario dell’ex sindaco della città delle rose Eraldo Crespi e dei suoi ex assessori Paolo Blancardi (consigliere di minoranza in carica) e Mario Chilà, alla sentenza, di primo grado, sulla maxi causa per risarcimento danni promossa dall’allora patron di Fin.Im Mauro Mannini, contro tutti gli enti pubblici coinvolti nell’iter autorizzativo dell’approdo incompiuto di Baia verde, i tecnici comunali e gli amministratori della prima giunta Crespi eletta nel 2004.

