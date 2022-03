Ucraina, Toti: «da oggi attivo anche info point di Imperia»

Genova. «Da oggi, dopo l’apertura a Genova, Savona e La Spezia, è attivo anche l’Info Point di Imperia. In pochi giorni Regione Liguria è riuscita a mettere a sistema un’accoglienza sanitaria a 360 gradi per i profughi ucraini. Oltre all’assegnazione del codice Stp, che permette l’accesso al servizio sanitario nazionale, in ogni centro vengono eseguiti i temponi Covid e le procedure di screening per la tubercolosi. Ad oggi sono 2.140 i profughi presi in carico dai centri di prima assistenza allestiti nelle quattro province liguri, con 1.755 STP generati (Straniero temporaneamente presente che permette di accedere ai servizi sanitari), 2000 tamponi eseguiti (33 i positivi) e 240 vaccini effettuati”». Così il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito all’arrivo dei profughi in Liguria.

