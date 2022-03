Genova. Il Codacons scende in campo in Liguria per tutelare i diritti degli studenti privatisti residenti in regione. Con una recentissima pronuncia del 15 marzo scorso il TAR del Lazio, Sez. III Bis, ha accolto le ragioni degli studenti lavoratori e riconosciuto il loro diritto di frequentare classi quinte collaterali (anche ulteriori rispetto alla prima collaterale che il DM 83/08 consente di istituire alle scuole paritarie), concludendo che: «L’art. l, comma 4, lett. f), della legge n. 62/2000 – fonte di legge – (…) va interpretato nel senso di non precludere l’istituzione di classi terminali allorché ricorrano determinate condizioni giustificative (…) con particolare riferimento agli studenti lavoratori. Previa verifica delle condizioni richiamate, la disciplina normativa non preclude la possibilità di istituire eccezionalmente ulteriori classi singole in presenza delle pressanti esigenze degli studenti lavoratori(sentenza n. 2942/2022 del 15.03.2022)».

... » Leggi tutto