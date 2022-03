La Milano-Sanremo apre la stagione delle Classiche Monumento

Sanremo. Sarà nuovamente la Milano-Sanremo Eolo, giunta alla sua 113^ edizione, ad aprire la stagione delle Classiche Monumento riproponendo dopo due anni di assenza il percorso tradizionale con l’ascesa del Passo del Turchino e l’ormai classico arrivo in Via Roma, teatro di un finale nel quale scopriremo se a trionfare sarà un velocista o uno dei tanti finisseurs che proveranno ad anticipare la volata di una corsa come sempre incerta.

