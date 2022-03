Miniere levante, Garibaldi (Pd) “Bene la scelta dei sindaci, anche Regione faccia ricorso contro il ministero”

Genova. “Le amministrazioni comunali di Sestri Levante, Ne, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese e Maissana hanno deliberato di impugnare il provvedimento del Mite sull’autorizzazione alla ricerca mineraria, e anche Legambiente sosterrà il ricorso. Un segnale importante nei confronti di una vicenda che crea grande preoccupazione. Ho scritto all’Assessore competente Scajola per chiedere anche a Regione Liguria di sostenere l’impugnativa al provvedimento, d’intesa con i Comuni e le comunità locali. Regione Liguria si già espressa in maniera contraria insieme alle Amministrazioni Comunali interessate, a Città Metropolitana, all’ente Parco dell’Aveto, una contrarietà ribadita in modo unanime del Consiglio Regionale a fine anno”.

... » Leggi tutto